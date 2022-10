Mato Grosso é responsável por 52% do algodão exportado em setembro pelo Brasil

De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), 51,86% das 184,51 mil toneladas de algodão exportadas pelo Brasil foram enviadas por Mato Grosso em setembro deste ano. O volume de 95,7 mil toneladas destinados às vendas externas é considerado recorde em comparação aos anos anteriores.

De acordo com a instituição, esse cenário reflete a antecipação da colheita no estado, que colaborou com o avanço do beneficiamento e, consequentemente, das exportações.

Apesar do Estado ser responsável por mais da metade do algodão em pluma exportado pelo Brasil em setembro de 2022, se comparado com o período em 2021 verifica-se que o share do estado diminuiu 2,34 pontos percentuais.

Em setembro de 2021, a pluma embarcada por Mato Grosso representava 54,21% das 140,23 mil toneladas enviadas pelo Brasil ao exterior

Fonte: AgroPlus