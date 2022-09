Mercado de frango encerra semana com cotações mistas

O mercado de frango encerra esta sexta-feira (23) com cotações mistas. Segundo análise do Cepea/Esalq, as vendas domésticas da carne de frango vem se mantendo praticamente estáveis.

Dessa forma, em São Paulo, a cotação da ave na granja recuou 1,72%, fechando em $ 5,70/kg, enquanto o preço do frango no atacado caiu 0,94%, ficando em R$ 7,40/kg, conforme a Scot Consultoria.

Já para o animal vivo, em Santa Catarina, os preços seguiram estáveis, custando R$ 4,22/kg. No Paraná, o preço registrou um aumento de 1,11%, fechando em 5,47/kg. ASs cotações das aves congeladas e resfriadas, também não sofreram alterações, custando R$ 8,18/kg e R$ 8,12/kg, respectivamente.

Fonte: AgroPlus