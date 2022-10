Ministério da Agricultura suspende comercialização de 15 toneladas de sementes em São Paulo

O café arábica encerrou as operações de terça-feira (25) com preços mais baixos na Bolsa de Nova York. Essa já é a décima queda consecutiva do produto.

Em parte do dia, o café arábica reagiu na bolsa e apresentou ganhos, com o contrato de dezembro batendo na máxima em 192,80 centavos de dólar por libra-peso, porém foi perdendo força e acentuando o movimento de queda. Na mínima, dezembro bateu em 183,30 centavos, menor valor da posição em 14 meses.

O cenário de desvalorização, com o produto apresentando os níveis mais baixos em mais de um ano, é pressionado pelo sentimento otimista em relação à oferta, bem como o pessimismo em torno da demanda, em razão da desaceleração do crescimento econômico, que vem dados sinais de recessão.

Os contratos do café com entrega em dezembro de 2022 fecharam o dia a 185,80 centavos de dólar por libra-peso, com baixa de 4,60 centavos, ou 2,4%. O de março de 2023 fechou a 182,50 centavos, queda de 2,45 centavos, ou 1,3%.

Fonte: AgroPlus