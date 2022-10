Mortes de aves por gripe aviária se apoximam de recorde nos Estados Unidos

As exportações totais de suco de laranja brasileiro embarcaram um volume de 276.212 toneladas no primeiro trimestre de 2022. O número representa um aumento de 3,24% em comparação aos primeiros três meses da safra 2021/2022, quando foram exportadas 267.547 toneladas.

Em relação ao faturamento, no primeiro trimestre deste ano os embarques de suco de laranja somaram US$ 520 milhões, registrando um crescimento de 23,11% frente os US$ 422,4 milhões obtidos no mesmo período da safra anterior.

Entre os mercados de suco de laranja do Brasil, a Europa segue na liderança das exportações, com 180.953 toneladas importadas, o que representa uma participação de 65,03% do total e alta de 4% em comparação com as 173.999 toneladas embarcadas no mesmo período na safra anterior. Em seguida, temos os Estados Unidos, para onde foram embarcadas 63.971 toneladas de suco de laranja, o que corresponde a 23,23% do total exportado.

Já para a China, que representa 5,56% do total, foram exportadas 15.313 toneladas, volume 8,78% menor do que o registrado no mesmo período da safra anterior, quando foram embarcadas 16.778 toneladas. Para o Japão, os embarques, que correspondem a 2,90% do total, registraram queda de 8,66% nos primeiros três meses da safra 2022/2023, com um volume de 7.978 toneladas.

Outros destinos representam 2,06%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e compilados pela CitrusBR.

