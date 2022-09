No Dia da Árvore projeto ajuda a reflorestar bioma 100% brasileiro

Com o objetivo de conscientizar e fazer com que os brasileiros reflitam sobre a importância das florestas, nesta quarta-feira, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. Em celebração a este dia, a Associação Caatinga lança o projeto o projeto Restaura Caatinga, visando difundir o conhecimento técnico, treinar coletores de sementes e restaurar florestas de ecossistemas degradados.

De acordo com a associação, o projeto tem como ideia principal alinhar técnicas inovadoras de restauração florestal, promoção da rede de sementes para proteção do bioma, entre outras. A ação ainda irá beneficiar 20 hectares da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Neném Barros, localizada no município de Crateús (CE).

Segundo o coordenador-geral da Associação Caatinga, Daniel Fernandes, “essas atividades ampliam a oferta dos serviços ecossistêmicos gerados a partir da floresta em pé, como o estoque e a remoção de carbono e a segurança hídrica”.

O projeto Restaura Caatinga contempla quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU): o ODS 4 (Educação de qualidade); o 11 (Cidades e comunidades sustentáveis); o 13 (Ação contra a mudança global do clima); e o 15º (Vida terrestre).

