Novo regulamento técnico de identidade e qualidade de carne moída é aprovado

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta terça-feira (04) uma nova tabela com preços mínimos do frete rodoviário. Os fretes terão reduções médias de 2,89%, 3,21%, 3,37% e 3,68%.

De acordo com a ANTT, o reajuste negativo nos valores ocorreu após a Petrobras anunciar mais uma retração do preço do diesel.

Diante disso, a Tabela A, de transporte rodoviário de carga lotação, sofreu redução média de 2,89%. Para a Tabela B, de operações com a contratação apenas do veículo, a redução média foi de 3,21%.

Na Tabela C, de transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho, a retração média ficou 3,37%. E na Tabela D, para operações com a contratação apenas do veículo de cargas de alto desempenho, houve reajuste média de 3,68%.

Fonte: AgroPlus