Oito em cada dez bovinos abatidos no Brasil são consumidos pelos próprios brasileiros

Oito em cada dez bovinos abatidos no Brasil são consumidos pelo próprio mercado interno, segundo os dados do boletim do Centro de Inteligência da Carne Bovina (CiCarne), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), divulgados na última semana.

Em 2021, foram abatidas cerca de 39 milhões, das 196 milhões de cabeças do rebanho nacional, que geraram 10 milhões de toneladas. Desse montante, os brasileiros consumiram cerca de 75% de toneladas de carne, ou seja, a população brasileira consumiu cerca de 100 mil bovinos ao dia. Do total, cada brasileiro consumiu aproximadamente 34 quilos de carne no ano.

A partir dos dados, a narrativa de que o produto permanece no mercado interno e segue sendo preferência alimentar dos brasileiros se confirma. “Por isso, pela preferência do brasileiro e pela demanda, grande parte da carne bovina produzida no Brasil ainda permanece no mercado interno. Diante do que fica no país, o que exportamos ainda é pouco”, afirma o diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Francisco Manzi.

Fonte: AgroPlus