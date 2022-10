“Pecuária brasileira é um oceano azul para IATF”

Nesta sexta-feira (14), os preços futuros do milho seguem operando no campo negativo da Bolsa Brasileira (B3). Por volta das 13h07 (horário de Brasília), as principais cotações do produto variam entre R$ 87,58 e R$ 96,00.

O vencimento novembro/22 era cotado à R$ 87,58 com queda de 0,23%, o janeiro/23 valia R$ 93,15 com perda de 0,16%, o março/23 era negociado por R$ 96,00 com baixa de 0,29% e o maio/23 tinha valor de R$ 94,75 com estabilidade.

No mercado internacional, os recuos também permaneceram presentes, com os preços registrando baixas na Bolsa de Chicago (CBOT) por volta das 13h02.

O vencimento dezembro/22 era cotado à US$ 6,93 com perda de 4,75 pontos, o março/23 valia US$ 6,99 com desvalorização de 5,25 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 7,00 com baixa de 5,00 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,94 com queda de 4,50 pontos.

Fonte: AgroPlus