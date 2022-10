Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural para distribuidoras

Na segunda-feira (10), a Petrobras anunciou que os preços de gás natural (transportado e distribuídos por dutos) vendido às distribuidoras sofrerá uma redução média de 5% em R$/m³. Os novos valores passam a vigorar a partir de 1º de novembro e se estendem até janeiro de 2023.

De acordo com a estatal, a redução respeita os contratos acordados com as distribuidoras, que preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5% e o câmbio sofreu uma depreciação de 6,5%.

A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural repassado ao consumidor é incerto, uma vez que não é determinado apenas pelo preço de venda das companhias, mas também pelas margens de lucro das distribuidoras e dos postos de revenda e pelos tributos federais e estaduais.

A medida deverá beneficiar principalmente moradores que consomem gás natural canalizado e motoristas com carros que utilizam Gás Natural Veicular (GNV). Setores da indústria que usam o gás natural como fonte de energia também são favorecidos. Isso ocorre, por exemplo, na produção química, metalúrgica, farmacêutica e têxtil.

Fonte: AgroPlus