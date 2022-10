Plantio da safra de soja 2022/2023 atinge 19,1%

O plantio da safra de soja 2022/2023 do Brasil atingiu 19,1% da área total estimada até o dia 14 de outubro. Conforme o levantamento de SAFRAS & Mercado, a semeadura está atrasada em 21% em comparação com o mesmo período do ano passado e 15% acima da média dos últimos cinco anos.

Nas regiões do país, o plantio já chega a 29% no Paraná, estando abaixo da média de 34,2%, e 41% no estado de Mato Grosso, superando a média de 26,6%. No Mato Grosso do Sul, o total plantado ocupa 15%, contra 17,3% da média. Em Goiás, o plantio chega a 17%, acima da média de 8,8%. Já em São Paulo, a semeadura é de 15% (7,6% na média) e em Minas Gerais atinge 8%, superando a média de 5,4%.

Ainda segundo o levantamento, os produtores brasileiros de soja deverão cultivar 42,88 milhões de hectares em 2022/23, apresentando um incremento de 2,6% sobre o total semeado no ano passado, de 41,8 milhões.

A produção nacional deve ficar acima da obtida nesta temporada, com previsão inicial de uma 151,5 milhões de toneladas, 20,3% maior que as 125,88 milhões de toneladas colhidas este ano.

Fonte: AgroPlus