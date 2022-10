Plantio de milho da safra de verão 22/23 já atinge 36,9%, dia Safras

Mesmo com a desvalorização do grão no Brasil e do derivado nos Estados Unidos, os preços internos do farelo de soja estão em alta. O cenário ocorre após a China decidir recompor e expandir o rebanho de suínos, abrindo, dessa forma, em julho, o mercado para recebimento do farelo de soja brasileiro.

Conforme os pesquisadores do Cepea, a valorização tem como base além das expectativas de exportação do derivado para a Ásia a partir das próximas semanas a firme demanda doméstica pelo farelo.

Fonte: AgroPlus