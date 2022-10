Plantio de soja alcança 26% das áreas no Paraná; chuvas limitam trabalhos

O plantio de soja 2022/2023 alcançou 26% das áreas no Paraná, registrando um avanço de 11 pontos percentuais em uma semana. Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), os trabalhos poderiam estar mais avançados se não fosse a ocorrência de chuvas excessivas em algumas regiões produtoras.

“Nos últimos dias, podemos dizer que houve excesso de chuva em algumas regiões do Estado e isso impactou o planejamento de plantio dos produtores”, afirmou à Reuters o analista do Deral Edmar Gervásio.

O analista acredita que as lavouras já plantadas não devem sofrer impactos significativos, salvo na hipótese de que as chuvas não devem ter continuidade. Contudo, segundo o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Fernando Mendonça Mendes, o alerta é de que o clima no Paraná continue instável, com chuvas presentes em certas regiões.

Apesar do cenário, até o momento, ainda não há relatos de replantio.

Diante da situação, o departamento ligado ao governo estadual reduziu em um ponto percentual a avaliação de qualidade da safra de soja, na variação semanal, que passou a ser considerada 98% boa, com 2% das lavouras em condição média.

