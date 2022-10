Plantio de soja chega a 10% das áreas no Brasil

De acordo com a AgRural, o plantio de soja para a safra 2022/2023 alcançou 9,6% da área estimada até a última quinta-feira (06). Na semana passada, os trabalhos já estavam 3,8% concluídos e no mesmo período do ano passado já atingiam 10,1%.

Ainda segundo a consultoria, as chuvas constantes e a umidade elevada predominante no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina seguem impedindo um avanço mais acelerado das máquinas. Enquanto isso, no Mato Grosso, são as chuvas irregulares e a baixa umidade do solo que vem limitando o ritmo das plantadeiras.

Fonte: AgroPlus