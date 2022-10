Plantio e desenvolvimento do milho estão atrasados no Paraná devido a presença de chuvas

Por meio do Departamento de Economia Rural (Deral), a Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou seu relatório de plantio e colheita das principais safras. Conforme apontado no levantamento, 78% das lavouras de milho verão foram semeadas até esta segunda-feira (17), estando 11% desse total ainda em germinação e 89% em fase de estado vegetativo.

Entre as regiões do estado, as atividades se encontram mais adiantadas em Francisco Beltrão, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Toledo, Umuarama, Ponta Grossa, Londrina, Laranjeiras do Sul e Cascavel. Em contrapartida, os trabalhos seguem mais lentos em Jacarezinho, Ivaipora, União da Vitória e Pitanga.

De acordo com os técnicos do Deral, o plantio de milho vem avançando com dificuldades nas regiões paranaenses, com exceção da região Norte, onde as chuvas têm beneficiado o desenvolvimento das áreas recém plantadas.

Já nas regionais Oeste e Centro-Oeste, as culturas de verão estão enfrentando dificuldades na emergência e lentidão no desenvolvimento. Na região Noroeste, as chuvas das últimas semanas têm gerado erosões.

Na região Sul, os trabalhos se concentram no plantio, mas o excesso de chuvas e dias nublados está atrasando o desenvolvimento vegetativo da cultura. E na região Sudoeste, o tempo chuvoso tem fornecido poucas janelas de oportunidades para dar seguimento aos trabalhos.

Fonte: AgroPlus