Poder de compra do suinocultor recua em setembro

Frente ao mês anterior, o poder de compra do suinocultor ante ao milho e ao farelo de soja recuou nesta parcial de setembro, interrompendo o movimento de avanço que vinha sendo registrado desde o mês de março deste ano. Conforme os pesquisadores do Cepea, o cenário é resultado das valorizações do milho e do farelo de soja e dos recuos nos preços do suíno vivo no mercado independente.

Diante disso, considerando o suíno negociado na região SP-5 e os insumos comercializados no mercado de lotes de Campinas, com a venda de um quilo do animal vivo, o suinocultor paulista pode comprar 5,02 quilos de milho, quantidade 5,5% inferior que a de agosto. Em relação ao farelo de soja, com um quilo o suinocultor consegue adquirir 2,67 quilos do insumo, apresentando uma retração mensal de 4,9%.

Fonte: AgroPlus