Preço médio mensal do suíno vivo e poder de compra recuam em outubro

Apesar dos preços do animal vivo estarem reagindo, a média de negociação dos suíno nesta parcial de outubro segue inferior a registrada em setembro.

Do lado dos principais insumos utilizados na atividade suinícola, os valores do milho mostram estabilidade de setembro para outubro, ao passo que os do farelo de soja avançam.

Diante disso, pesquisadores do Cepea indicam que o poder de compra do suinocultor frente a esses insumos vem recuando em outubro. Este já é o segundo mês seguido de piora na relação de troca

Fonte: AgroPlus