Preços da tilápia avançam pelo segundo mês consecutivo

Com a baixa oferta e a alta demanda do mercado doméstico, os valores da tilápia pagos aos produtores avançaram em setembro, seguindo o movimento já observado em agosto.

Conforme o levantamento do Cepea, na região dos Grandes Lagos (noroeste do estado de São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul), a tilápia in natura foi negociada a R$ 7,87/kg na média de setembro, registrando avanço de 1,68% em relação a de agosto.

Já no Oeste do Paraná, a alta no preço médio foi de 3,29%, com o animal negociado a R$ 7,84/kg em setembro. No Norte do Paraná, os preços da tilápia subiram 1,77% na mesma comparação, para R$ 8,07/kg.

Fonte: AgroPlus