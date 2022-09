Primavera começa nesta quinta-feira e dá início ao plantio das principais culturas de verão

Começa na quinta-feira (22), a Primavera no Hemisfério Sul, período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. O fenômeno tem início às 22h04 do dia 22 e termina no dia 21 de dezembro às 18h48.

Conforme o Prognóstico Climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os meses de outubro a dezembro indica aumento das chuvas em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A previsão ainda indica uma maior probabilidade de chuvas abaixo da média em toda a Região Sul, em decorrência dos impactos causados pelo fenômeno La Niña.

Para a safra 2022/2023, no Brasil Central, esse retorno gradual das chuvas será importante para a elevação do armazenamento de água no solo e estabelecimento das fases iniciais das culturas como soja, milho e algodão. Já a previsão de chuvas abaixo da média, na Região Sul e no sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, pode impactar o início da safra de grãos. No entanto, na Região Sul esses impactos podem ser menores, uma vez que os acúmulos de chuvas que têm ocorrido desde a segunda quinzena de agosto têm mantido o armazenamento de água no solo acima de 50%.

No Matopiba, região que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o início da safra de verão poderá ser marcado por chuvas dentro ou acima da média, que serão responsáveis por elevar os níveis de água no solo, favorecendo o estabelecimento e as fases iniciais das culturas agrícolas.

