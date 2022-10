Processamento de cacau no Brasil cresce 10,1% em setembro

Os custos de produção de frangos de corte e de suínos sofreram altas em setembro. Segundo os dados publicados pela CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (embrapa.br/suinos-e-aves/cias), o Índice de Custo de produção do Frango – ICPFrango – subiu 0,75% no mês de setembro em relação a agosto, fechando em 425,21 pontos, enquanto o ICPSuíno teve alta de 2,11%, fechando o mês de setembro em 446,05 pontos.

Entre os itens que mais impactaram o ICPFrango de setembro de 2022, estão os custos da nutrição, que registraram um aumento de 0,69%, porém com um peso de 72% na composição do custo total, e o de aquisição dos pintinhos de um dia, com 2,08% de aumento. No Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo produzido em aviário tipo climatizado em pressão positiva, passou de R$ 5,45 em agosto para R$ 5,49 em setembro. No ano, o ICPFrango acumula alta de 5,37% e, nos últimos 12 meses, uma variação de 6,48%.

Já a elevação no ICP Suíno foi influenciada pela nutrição, que aumentou 2,69% no mês e acumula 9,60% no ano. Assim, o custo total de produção por quilo de suíno vivo produzido em sistema tipo ciclo completo em Santa Catarina passou de R$ 7,64 em agosto para R$ 7,80 em setembro. Nos primeiros nove meses do ano, o ICPSuíno acumula 11,37% de alta e, nos últimos 12 meses, 13,46%.

Fonte: AgroPlus