Produção de açúcar no Centro-Sul deve ser de até 38, 5 mi toneladas

A produção de açúcar no Centro-Sul do Brasil deve ficar entre 36 milhões e 38,5 milhões de toneladas na safra 2023/24, que se inicia em abril do ano que vem. De acordo com a consultoria Datagro, a confirmação do resultado dependerá do comportamento dos preços do petróleo e da gasolina, bem como o cenário econômico.

Em sua primeira projeção, o presidente da consultoria, Plínio Nastari, afirmou que ainda é cedo para marcar uma posição definida, mas estima que a moagem da cana-de-açúcar registre um aumento e cresça para 575 milhões e 590 milhões de toneladas

Para a safra atual a projeção da moagem é de 542 milhões de toneladas, enquanto a produção de açúcar deve ficar em 33,25 milhões de toneladas na região Centro-Sul.

Fonte: AgroPlus