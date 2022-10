Produtividade da cana-de-açúcar no cresce no Centro-Sul com clima favorável

De acordo com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), a produtividade média dos canaviais da região Centro Sul cresceu 7,3% de abril a setembro em comparação com o mesmo período de 2021. Os canaviais da região correspondem a aproximadamente 90% da safra brasileira de cana-de-açúcar.

Ainda segundo o CTC, a umidade beneficiou a produtividade agrícola, que subiu de 69,5 toneladas por hectare, na safra 2021/2022, para 74,5 t/ha no atual ciclo. “A produtividade cresceu em todas as regiões do Centro-Sul, à exceção de Mato Grosso do Sul, que teve números superiores em agosto e setembro, mas não conseguiu recuperar as baixas… do começo da safra, que ainda refletiam a seca e a geada da safra 2021/22″, afirmou o centro de tecnologia.

Conforme a empresa, ao mesmo tempo que as chuvas em setembro beneficiaram as canas as canas de inverno, que deverão ter um melhor desenvolvimento vegetativo, o melhor regime pluviométrico nos meses de junho a setembro, impactou negativamente o açúcar total recuperável (ATR) na maioria das regiões. No acumulado da safra até setembro, o setor observa uma queda de 1,28% no ATR, com o indicador marcando 140,90 kg de ATR por tonelada de cana colhida, informa os dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar.

Fonte: AgroPlus