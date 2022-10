Produtor de soja deve preencher cadastro contra ferrugem asiática

No estado de São Paulo, o cadastro de Unidade Produtora (UP) é obrigatório no Sistema Informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave). O alerta para o preenchimento do cadastro é da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

Segundo o comunicado da secretaria, a medida visa cumprir o procedimento previsto no Programa Nacional da Ferrugem Asiática da Soja – Phakopsora pachyrhizi (PNCFS) – além de exercer um papel importante para o monitoramento do cumprimento do período de vazio sanitário.

Para aumentar o número de adesão ao cadastro, a Defesa Agropecuária informou que irá intensificar as ações de fiscalização nesta safra 2022/2023. Para isso, técnicos de apoio e agrônomos serão enviados até revendas de agrotóxicos para coletar informações acerca das propriedades que adquiriram tais produtos.

“Com essa informação, as regionais irão cruzar os dados com as propriedades cadastradas no Gedave e notificar as que não estão cadastradas”, comentou em nota a agrônoma, Camila Baptista.

Além dessas ações, cartazes informativos e folders serão colocados em sindicatos rurais e outros estabelecimentos, para informar os produtores da necessidade do cadastro.

Fonte: AgroPlus