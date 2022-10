Receita de exportações de frango pelo Brasil cresce 13,6% em setembro

A receita das exportações de carne de frango (in natura e processados) brasileira cresceu 13,6% em setembro deste ano frente ao obtido no mesmo período do ano passado. Devido aos preços mais altos, o crescimento alcançou 830,1 milhões de dólares, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Contudo, apesar do aumento da receita, o volume embarcado em setembro registrou queda de 4,4% em comparação com setembro de 2021, totalizando 400 mil toneladas.

O aumento da demanda internacional pelo produto brasileiro tem refletido na média dos preços mensais, que sofreu alta de 19% ante ao observado no ano passado.

Entre janeiro e setembro deste ano, a receita com as exportações cresceu 31,1% e o volume ficou 5,8% acima do acumulado no mesmo período de 2021.

Fonte: AgroPlus