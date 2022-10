Referência na produção de hortaliças, casal recebe assistência técnica da Empaer

Com produção diária de 210 maços de hortaliças hidropônicas nos 12 meses do ano, Ivonete Rocha, de 43 anos e Adelino Altini, de 62, atendem lanchonetes, supermercados e clientes que vão às compras diretamente na área de produção, na cidade de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá-MT).

Com assistência técnica da Empaer, o casal diz estar contente com o resultado de tanto investimento associado a muito trabalho. Adelino, conhecido como Italiano, conta que há 20 anos está no local, uma área bem próxima do perímetro urbano. No começo era funcionário, mas o então chefe, na época, foi embora o deixando sozinho. Com o desafio de dar continuidade na lida, decidiu assumir e, desde então, acorda junto com a esposa todos os dias às 3h30 da madrugada para darem conta de tanto trabalho que o ofício exige.

Para Italiano, colher, hoje, o resultado de tanto esforço é graças à parceria com a Empaer, por meio do acompanhamento e troca de experiência junto com o técnico Leocir José Dellani, que define a vida do agricultor familiar com desafios, muito trabalho e glórias também. “Tivemos várias intempéries, desde problemas com a adubação, pragas e doenças, mas tudo foi contornado. Hoje, o casal é referência no segmento na cidade.”.

Para Leocir, o segredo, além da persistência, foi seguir as recomendações. “Teve momento que busquei informação, porque também tive dúvidas, mas tudo foi superado. Ver um produtor feliz e realizado, não tem preço”.

Para Ivonete Rocha, o desafio de lidar com uma horta é que é exigido trabalho duro; não é para qualquer pessoa. “Quem vê essa horta linda e cheia de alface, almeirão, cebolinha, rúcula, salsa, cebolinha, coentro, entre outros, não imagina o trabalho que dá. Mas, todos os dias, pedimos a Deus e à Nossa Senhora força, saúde e muita disposição”, destaca ela.

Já Italiano pontua novos desafios, como o de legalizar a documentação do terreno onde trabalham, o que já está em andamento, além de buscar linhas de crédito para uma grande reforma no espaço. “Sonho todos os dias com isso. Estamos mexendo com a papelada e tenho certeza que vamos conseguir. Um terreno é meu já formalizado e o outro arrendado, e que ajuda a garantir as hortaliças durante todo ano”, completa ele.

Além do casal, dois funcionários ajudam na lida. Eles são remunerados com diária de serviço. Com a venda da hortaliça e o pagamento das despesas, o casal, que tem um filho adolescente, vive com uma renda entre R$ 5 a R$ 6 mil por mês.

Ronald Fenta, recém-chegado na cidade, já comprou no espaço duas vezes e disse estar surpreso com a qualidade das folhas. “É outra coisa quando você vê de onde vem o que está comendo. O casal tem um cuidado especial. Acabei de chegar em Alta Floresta e serei um cliente assíduo, com certeza”, pontua.

Fonte: AgroPlus