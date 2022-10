Repressão dos EUA derruba ações da China

Conforme o terceiro acompanhamento de semeadura do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o ritmo de semeadura da soja 2022/2023 segue acelerado, com as sementes atingindo 18,61% dos 11,8 milhões de hectares previstos para o ciclo.

Na variação semanal, os trabalhos registraram um avanço de 12,32 pontos percentuais em relação à semana passada. Porém, em relação às atividades realizadas no mesmo período da safra 2021/2022, observa-se um recuo de 1,69 pontos percentuais atrás. Em 2021, entre 16 de setembro e 8 de outubro, 20,31% da área estava plantada.

Entre as regiões do estado de Mato Grosso, Oeste e Médio-Norte são as mais adiantadas, sendo seguidas da Sudeste e Centro-Sul.

Oeste: 30,58%

Médio-Norte: 22,72%.

Sudeste: 21,01%

Centro-Sul: 20,19%.

Noroeste: 18,7%

Norte: 11,06%.

Nordeste: 4,43%.

Fonte: AgroPlus