Safras: área plantada de milho deve recuar 0,1% em 2022/2023

A área plantada com milho no Brasil em 2022/2023 deverá sofrer uma leve queda de 0,1% em comparação com o ciclo passado. De acordo com a estimativa da Safras & Mercado, o resultado reflete a redução no plantio no verão na região centro-sul e aumento esperado na “safrinha”.

Segundo a consultoria, o plantio de verão no centro-sul deverá registrar um recuo de 4,3% frente à temporada passada, somando 4,196 milhões de hectares. Em julho, a consultoria havia projetado uma redução na área plantada do cereal na primeira safra, assinalando que muitos produtores migrariam para a soja no verão, deixando o milho para o plantio na “safrinha”.

Contudo, apesar da menor área semeada, a Safras projeta um forte avanço na produtividade média da safra de verão 2022/2023 em relação à temporada 2021/2022. Diante disso, o centro-sul do Brasil tem potencial de produzir 25,2 milhões de toneladas, aumento de mais de 15% na comparação anual.

Já para a “safrinha” 2023, a área cultivada deve crescer 1,1%, atingindo 4,974 milhões de hectares no centro-sul. A produtividade média também deve aumentar, proporcionando um potencial de produção recorde de 87,822 milhões de toneladas.

Segundo a projeção da Safras & Mercado, a área total de milho deverá chegar a 21,526 milhões de hectares em 2022/23, com um recuo de 0,1% frente a 2021/22. Apesar disso, a produção nacional de milho, em condição normal de clima, apresenta potencial para alcançar a marca histórica de 126,322 milhões de toneladas na temporada 2022/23.

Fonte: AgroPlus