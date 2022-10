Soja segue estável na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira

Na tarde desta sexta-feira (21), o mercado da soja segue operando com estabilidade no campo positivo da Bolsa de Chicago. Por volta de 12h50 (horário de Brasília), os futuros da soja registravam ganhos de 1,50 a 2,75 pontos nos contratos mais negociados, o contrato de novembro, por exemplo, tinha US$ 13,93 e o maio, US$ 14,17 por bushel.

Já para os traders, com conhecimento do cenário atual do clima e plantio na América do Sul, colheita dos Estados Unidos e comportamento da demanda, os preços seguem operando no intervalo de US$ 13,50 a US$ 14,00 por bushel.

Conforme o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o acumulado na temporada trouxe vendas semanais de soja para exportação norte-americanas muito fortes, sinalizando até para o segundo mais forte programa de exportação da história. Contudo, as complicações logísticas devido ao baixo nível do rio Mississippi segue travando o escoamento dos grãos nos EUA.

Apesar disso, ainda há espaço no mercado para o financeiro, com os futuros de farelo de soja e óleo também passando por momentos importantes. Esta semana foi bastante agitada para os mercados, com o farelo fechando o pregão com aproximadamente 3% de alta e com os prêmios subindo para embarque em novembro. Na CBOT os futuros da soja registraram alta, subindo para US$ 12,00 por tonelada.

Fonte: AgroPlus