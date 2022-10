Soja segue para 3ª queda semanal com baixa demanda na China

No início desta sexta-feira (07), a soja negociada na bolsa de Chicago tinha leve alta, mas seguia no caminho para uma terceira queda nesta semana, devido a desaceleração das compras da China, principal importador, e pelas expectativas de produção recorde no Brasil.

O contrato de soja mais ativo em Chicago estava subindo de 0,3%, a 13,6225 por bushel, apontando para perdas nas últimas três semanas para mais de 6%.

Neste mês, as importações de soja pela China devem cair para o menor nível em mais de dois anos, o que pode aumentar o aperto na oferta, agravando os problemas dos fabricantes de ração para suínos no país. A soja é um importante ingrediente da ração animal.

De acordo com dois traders e Ole Houe, diretor de serviços de consultoria da corretora agrícola IKON Commodities em Sydney, as chegadas de soja no país asiático estão estimadas em aproximadamente 5 milhões de toneladas em outubro, número mais baixo desde março de 2020.

Outro fator que vem pressionando o declínio semanal da soja, é a expectativa de um início promissor para a safra 2022/2023, com estimativa de um colheita recorde de 150,62 milhões de toneladas.

