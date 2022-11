StoneX eleva projeção de safra da soja do Brasil 2022/2023, mas estima menor exportação da oleaginosa

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) anunciou nesta segunda-feira (31) mudanças no processo de emissão de certificados de Registro Genealógico de Nascimento (RGN). Com a alteração, os próprios criadores e/ou equipe administrativa da fazenda poderão realizar a impressão dos documentos.

A mudança, que passa a valer a partir do dia 7, trata-se de uma medida necessária, visto que, por questões legais, não será mais permitido o uso do tradicional ‘selo’ para validar o certificado RGN como um certificado RGD. “O fato é que considerando que esses documentos possuem certificação digital com validade em todo território nacional, eles não podem sofrer modificações, a exemplo da colocação do ‘selo’, devendo o documento impresso corresponder integralmente ao documento digital existente na base de dados do registro genealógico. Em função disso, e para evitar a necessidade de uma duplicidade de impressão, uma para o RGN e outra para o RGD, entendemos que liberar a impressão do RGN para o próprio criador foi a melhor alternativa”, afirma o superintendente técnico da ABCZ, Luiz Antonio Josahkian.

Além de estar alinhada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a medida ainda traz eficiência e ganhos econômicos para o associado, uma vez que ele pode escolher quantas vezes desejar imprimir o RGN. A novidade atua como uma ação de sustentabilidade, evitando o desperdício de papel.

Vale ressaltar que a mudança ocorre apenas em relação ao RGN. O RGD passará a ser impresso pela ABCZ.

Segundo Josahkian, os certificados de RGN emitidos pelo criador possuem um QR Code que permite a qualquer usuário consultar sua legitimidade on-line no banco de dados oficial da ABCZ.

Fonte: AgroPlus