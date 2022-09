Um federal para o agronegócio

Nesta terça-feira (27), o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos Montes, participou da cerimônia de encerramento do 29º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, em Foz do Iguaçu (PR). Durante o evento, o ministro destacou a alta da produção de trigo no país, graças ao investimento em pesquisa e inovação, em especial a atuação da Embrapa.

Na cerimônia, Marcos Montes ainda citou a média nacional de produção que é de 2,8 de toneladas por hectare, com alguns produtores já alcançando 9 toneladas por hectare. “Achamos o caminho para produzir trigo, o que nos levará à autossuficiência e também aumentar a exportação”, disse o ministro.

A expectativa é que o Brasil alcance esse cenário de autossuficiência dentro de dez anos, com a frente de expansão do Cultivo no Cerrado, com potencial de produção de trigo para 1 milhão de hectares em sistema irrigado e incorporação de mais 2,5 milhões de hectares no sistema de sequeiro, o que representa, aproximadamente, 4 milhões de toneladas do grão a mais no país.

Com as quatro variedades resistentes ao clima do país e aos regimes de chuvas já desenvolvidas pela Embrapa, para este ano, a previsão é alcançar 84 mil hectares de área cultivada no Centro-Oeste, com produção estimada de 200 mil toneladas.

O evento realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (ABITRIGO) tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e crescimento de toda a cadeia que envolve o cereal no Brasil e em outros países.

Fonte: AgroPlus