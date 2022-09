Usina de Biodiesel a base de milho pode ser construída em Rondonópolis (MT)

O município mato-grossense de Rondonópolis poderá ganhar, em breve, a construção de uma usina de biodiesel produzida à base de milho, com investimentos oriundos dos Emirados Árabes. A previsão é que sejam injetados no município cerca de R$ 1 bilhão com a planta da usina.

Conforme o grupo investidor árabe, que apresentou o projeto de implantação da usina para os principais produtores de milho da região, nesta quarta-feira (21), esse seria o valor mínimo de investimento para tornar viável o negócio de biodiesel em Rondonópolis. O recurso seria oriundo do fundo de investimento multimercado Ya Kareem, fundo que contribui para garantir alimento para árabes e muculmanos, entre outros fatores.

A apresentação do projeto tem como objetivo vislumbrar parcerias de negócio a longo prazo, uma vez que a necessidade de um grande volume da matéria-prima é iminente.

De acordo com a prefeitura de Rondonópolis, os investidores tomaram conhecimento do município durante a última edição da 48ª Exposul. Segundo o vice-prefeito Aylon Arruda, a oportunidade não pode ser perdida, principalmente, quando o município está se consolidando como o maior importador e exportador de Mato Grosso.

Fonte: AgroPlus