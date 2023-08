Agropecuária: Luís do Hospital defende investimentos no agronegócio em RO

O deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) aproveitou seu espaço durante o grande expediente da sessão da Assembleia Legislativa na tarde da última terça-feira, 29, para agradecer o empenho de todas as instituições que somaram esforços para realização da 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel).

O retorno da Expovel, após 11 anos, atraiu milhares de pessoas que estiveram na feira agropecuária. O ressurgimento faz parte dos anseios da população, que sempre cobrou dos poderes públicos um investimento maior na cultura, esporte e lazer no Estado. “Como filho dessa terra, não poderia ser diferente em investir em nossa cultura. Todos os dias a população vem prestigiar a Expovel, e isso é apenas o primeiro passo”, afirmou o parlamentar.

Em continuidade, o deputado aproveitou para reafirmar o seu compromisso com as pautas coletivas e de segurança pública: “venho sempre neste plenário para defender as pautas coletivas da segurança pública. A destinação da emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil foi para reforçar o apoio nas atividades de operações, no âmbito da Polícia Militar do estado de Rondônia, tendo em vista o grande número do público presente, se fez necessário este reforço ao policiamento para garantir a ordem e segurança”, destacou.

Ribeiro também agradeceu o apoio do governador, que mais uma vez demonstrou compromisso conjunto para aproveitar ao máximo o potencial desse evento, promovendo o crescimento econômico e cultural de Rondônia. De acordo com o parlamentar, a Expovel como um evento que não só fomenta a economia local, mas também oferece entretenimento e lazer à população, ressaltando que trabalhou junto às autoridades competentes para assegurar que a infraestrutura e a organização do evento atendessem às expectativas dos participantes e visitantes.

“Foi um evento de parceria entre o Governo de Rondônia e a Assembleia Legislativa que juntos organizaram os estandes para valorizar também a nossa cultura. Foi uma feira muito bonita, nós tivemos a oportunidade de ter muitos negócios e nós temos sempre que falar ao lado bom das coisas, das oportunidades e dos milhares de negócios e muitos empreendedores conseguiram vender seus produtos.

Por fim, Ribeiro do Sinpol agradeceu ao Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Marcelo Cruz (Patriota), por ter oportunizado ao deputado o encerramento do evento em nome da Assembleia Legislativo de Rondônia.

Estande de Tiro

Ao final de sua fala, o Deputado Ribeiro do Sinpol, também lembrou de sua presença na inauguração da revitalização do Estande de Tiro da Polícia Civil de Rondônia. “Eu, o Deputado Lucas, e o Reputado Rodrigo estivemos lá na nossa inauguração, da revitalização do estande de tiro da Polícia Civil com o Ministério Público do Trabalho, num evento muito bonito, e muito importante, um investimento mais de 600 mil reais e nós estamos à disposição para ajudar cada vez mais a nossa Polícia Civil do Estado de Rondônia. E temos que usar esse plenário aqui para falar sobre as coisas boas da nossa Polícia Civil e em breve nós esperamos essa valorização de todas as nossas forças de segurança do Estado de Rondônia.

Texto: Muryllo Ferri Bastos I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO