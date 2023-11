Agrovitine incentiva jovens a ingressarem no ensino técnico do agronegócio

Uma das metas prioritárias do Planejamento Estratégico do Governo de Rondônia é o fortalecimento e a expansão da educação profissional no Estado, por meio de ações que visam tornar acessível o ensino profissionalizante.

Com esse objetivo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) realizou na quarta-feira (8), a Agrovitrine – Centec Abaitará, que se consolidou como uma estratégia de incentivo para jovens interessados em atuarem no agronegócio.

Durante o evento realizado no Centro Técnico Estadual de Educação Rural – Centec Abaitará, alunos dos cursos técnicos em Agroecologia, Agropecuária, Agronegócio e Zootecnica apresentaram os resultados da experiência dos estudos, principalmente dos projetos de estágio.

AGRONEGÓCIO

O evento reuniu familiares de alunos, autoridades e representantes de comunidades rurais contempladas com cursos do Idep, cuja presidente Adir Josefa de Oliveira reafirmou durante a solenidade de abertura da Agrovitrine, o fomento do Governo de Rondônia em garantir a qualificação da mão de obra nos 52 municípios.

A aluna, Nayure Gabriela Mangueira de 17 anos, moradora de Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura, está cursando o 2° ano do ensino médio na Escola da Rede Estadual José Rosales dos Santos. Ela sonha com a faculdade de medicina veterinária, mas planeja fazer antes um curso técnico no Centec Abaitará. “Quero buscar sempre novos conhecimentos”, frisou a estudante que visitou a Agrovitrine e saiu motivada diante dos trabalhos apresentados.

Fonte: Governo RO