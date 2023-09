AGU notificará aliado de Tarcísio por ligar apreensão de drogas a Lula

Foto: Reprodução Secretário de Segurança de SP postou foto com apreensão de tijolos de maconha com foto do presidente Lula





O secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, compartilhou fotos de uma apreensão de tijolos de maconha em suas redes sociais, em que os entorpecentes foram adesivados com imagens em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece “fazendo o L”. A postagem gerou nesta quinta-feira (14) uma resposta da AGU (Advocacia-Geral da União).

A apreensão das drogas ocorreu em São Paulo, com um casal que tentava transportar o material de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até São Paulo. As imagens divulgadas por Derrite na quarta (13) chamaram a atenção por apresentarem tijolos de maconha com adesivos contendo a imagem do petista.

Diante disso, a AGU anunciou que enviará uma notificação extrajudicial à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, exigindo a remoção imediata da publicação do Instagram e do Twitter do secretário.

“Em caso de não cumprimento da medida, disse o órgão, a AGU adotará medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta”, declarou o órgão federal.





A ação da AGU se baseia na alegação de que o conteúdo do post associa a apreensão de drogas em solo paulista ao presidente da República.

“A notificação ressalta o caráter político das postagens, que veiculam fotos de tabletes da droga com adesivos do presidente, e adverte que, em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta”, explicou a AGU em nota.

Fonte: Nacional