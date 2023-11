‘Ainda não estou bem’, diz Papa Francisco após cancelar ida à COP28

Reprodução: Força Aérea dos EUA Aeronave militar CV-22 Osprey

Um avião militar dos Estados Unidos caiu no Oceano Pacífico, próximo da costa da ilha de Yakushima, no Japão, nesta quarta-feira (29). Seis pessoas estavam a bordo da aeronave, de modelo CV-22 Osprey. Até o momento, há a confirmação de pelo menos uma pessoa morta. A Guarda Costeira japonesa informou que encontrou um membro da tripulação já sem vida no mar e destroços da aeronave.

A aeronave caiu aproximadamente 2h40. Segundo a TV pública NHK, barcos e aeronaves de patrulha foram enviados para o local onde a queda aconteceu.

De acordo com as autoridades japonesas, o avião saiu da Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA em Iwakuni, no distrito de Yamaguchi, e tinha como destino a Base Aérea de Kadena, em Okinawa.

A Guarda Costeira informou ainda que a Osprey tentou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Yakushima antes da queda.

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, mas suspeita-se de falha no motor. Testemunhas relataram a TV MBC que viram o motor esquerdo do avião em chamas antes de cair no oceano.

