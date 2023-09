ALA DO BEM – NOVALAR E HOSPITAL DE AMOR DA AMAZÔNIA SE UNEM EM CAMPANHA SOLIDÁRIA

Objetivo é identificar as principais demandas da rede municipal de saúde e aprimorar os serviços

Buscando promover melhores condições de trabalho e serviços dignos à população, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB), realizou uma reunião de alinhamento com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A iniciativa contou com a presença de aproximadamente 300 profissionais e teve como objetivo atender e solucionar as demandas desenvolvidas na atenção básica.

A Semusa ouviu as sugestões dos servidores para motivar, unir, acompanhar e estabelecer as atividades da melhor forma possível, tornando a equipe mais alinhada e satisfeita. Além disso, durante o encontro, as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) foram esclarecidas e direcionadas para os ACS’s.

A escuta foi uma ação estratégica da Semusa para determinar a programação de metas e fluxogramas dos atendimentos, solucionar as demandas da população e também dos profissionais da saúde, com foco em garantir melhores condições de trabalho e como consequência, serviços de qualidade para os usuários do SUS.

A secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati, reforça a importância de estabelecer esse canal onde os agentes comunitários possam levar até a gestão as demandas para serem solucionadas com precisão e assertividade.

“O agente comunitário é o elo entre a comunidade e a Semusa, eles são o nosso primeiro contato mais íntimo com a população e é através deles que conseguimos visualizar melhor as necessidades da atenção básica e assim buscar por soluções mais eficazes. Por isso, é de suma relevância realizar um debate direto com eles e realinhar melhores condições de serviços a todos os usuários do SUS, inclusive eles mesmos”, afirma a secretária.

A atenção básica em Porto Velho é composta por 19 unidades de saúde na zona urbana, 19 na zona rural e ainda 13 postos de saúde em comunidades rurais. Segundo a diretora do DAB, Fabíola Barros, a reunião de alinhamento faz toda diferença na elaboração e execução das ações.

“Após uma reunião como esta, a gestão consegue identificar com maior precisão os ajustes fundamentais para o desenvolvimento do serviço, dando assistência tanto ao servidor como à população. Com isso, esperamos que os agentes comunitários possam conduzir, da melhor maneira, suas atividades”, relata a diretora.

