Alan Queiroz busca fortalecer agricultura familiar em Rondônia

Servidores da Escola do Legislativo (EL), instituição da Assembleia Legislativa (Alero), entidade que teve participação importante nas comemorações dos 40 anos da promulgação da Constituição Estadual estiveram na Universidade Federal de Rondônia (Unir), nesta quinta-feira (30) para entrega de certificados de participação aos acadêmicos de direito. Mais de 500 acadêmicos estão matriculados na disciplina e 84 estiveram na Alero.

Os alunos da Unir do Núcleo de Práticas Jurídicas receberam certificados de participação, após visitarem a Alero no último dia 24, em que assistiram palestra do servidor Carlos Alberto Manvailer, secretário Legislativo da Casa do Povo com o tema “Assembleia Legislativa e sua Função Social”

Os alunos também percorreram as instalações da Alero e tiveram a oportunidade de assistirem à peça retratando o surgimento do Parlamento Estadual, evidenciando a Constituição, os servidores e o consequente surgimento do estado. A peça foi apresentada no auditório da Alero.

Na visita à Unir para entrega dos certificados de participação, os servidores da escola dos deputados foram recebidos pelos professores Delson Xavier, Afonso Chagas e Rosalina Alves Nantes, que deram explicações sobre o funcionamento do Núcleo.

Os professores se colocaram à disposição para promover novas parcerias com a Escola do Legislativo, e da maior importância para oferecer maior conhecimento político aos acadêmicos. Delson, Afonso e Rosalina agradeceram a iniciativa da Alero, presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota) e ao diretor-geral da EL, Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO