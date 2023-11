Alan Queiroz busca valorizar servidores públicos estaduais com especialização

Com a proximidade do inverno amazônico, período de muitas chuvas no estado, tornou-se uma das prioridades do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) a necessidade de aproveitar a estiagem para promover a recuperação da rodovia estadual RO-420 (Linha D), conhecida como Ana Lúcia Dermani de Aguiar, que corta o Projeto Integrado de Colonização Sidney Girão.

Sendo assim, o deputado Alan Queiroz propôs ao governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, a execução de obras na rodovia estadual RO-420. As intervenções de recuperação, patrulhamento, cascalho, elevação em áreas alagadiças, limpeza das margens laterais, além de reparos e substituições de solo.

De acordo com o parlamentar, a implementação das obras de manutenção na rodovia desempenha papel crucial na garantia do trânsito contínuo de passageiros, mercadorias e cargas, sendo de relevância expressiva dada sua condição como via de acesso frequente. “A revitalização na rodovia é fundamental para garantir o fluxo de pessoas e mercadorias, preparando-a para enfrentar as chuvas intensas do próximo inverno amazônico”, ressaltou.

Ao direcionar a atenção para a manutenção da infraestrutura viária durante o período de estimativa, Alan Queiroz demonstra um compromisso claro com a preparação adequada da rodovia para enfrentar os desafios climáticos iminentes, contribuindo assim para a resiliência e o bom funcionamento da via diante das condições adversas que se aproxima.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: DER/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO