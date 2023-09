Alan Queiroz contempla Setur com emenda parlamentar para o Projeto Redação Turismo

Com o objetivo de incentivar a escrita na redação nas escolas da rede pública estadual, o deputado Alan Queiroz (Podemos) contemplou o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com a liberação de recurso de emenda parlamentar de R$ 50 mil para atender a realização do Projeto Redação Turismo.

O projeto é de eixo educativo e tem como objetivo valorizar os aspectos culturais e sociais do estado de Rondônia, por meio de valores fundamentais como ética, reciprocidade e sustentabilidade. Sendo assim, estes valores contribuem com o crescimento econômico, ao buscar diversos meios que possam ser utilizados para a criação de um sentimento coletivo de valorização do estado.

Segundo o deputado Alan Queiroz, a realização deste projeto é importante para os estudantes da rede pública estadual, pois tem como finalidade gerar um sentimento de valorização da história cultural em Rondônia. “A destinação do recurso para a realização deste projeto da Setur em parceria com a Seduc é de suma importância, pois oportuniza aos estudantes a resgatar e conscientizar sobre a importância do conhecimento e preservação do patrimônio histórico e cultural por meio do turismo”.

É válido ressaltar que o projeto propõe aos estudantes participarem de uma atividade turística, além de prepará-los para os desafios atuais, ao promover o pensamento criativo, a liderança estudantil e a tomada de decisão, que são habilidades necessárias para a futura geração.

Conheça o projeto

O Projeto Redação Turismo é realizado pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com o intuito de promover o turismo e fortalecer nossas histórias com os estudantes dentro das escolas estaduais de Ensino Médio.

Em sua primeira edição, em 2019, cerca de 200 estudantes foram contemplados com uma visita ao Forte Príncipe da Beira, localizado no município de Costa Marques. Em 2023, teremos a participação de 53 estudantes dos 3º anos das escolas de Ensino Regular e de Tempo Integral, além da participação de 53 professores. A primeira etapa ocorre no dia 21 de setembro, em Costa Marques.

Segundo Izabel da Silva Santos, chefe do Núcleo de Ações Turísticas da Setur e organizadora do Projeto Turismo, a construção do processo histórico se dá a cada instante na busca de conhecimentos, que marca cada momento cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para o aprendizado do educando. “A escola deve ser o local da sensibilização de que as regras do espaço público democrático garantem a igualdade do ponto de vista da cidadania e ao mesmo tempo a diversidade como direito. Esse aprendizado exige, sobretudo, a vivência dos princípios democráticos no interior da escola, no trabalho cotidiano de buscar a superação de todo e qualquer tipo de discriminação e exclusão social, valorizando cada indivíduo e todos os grupos que compõem a sociedade brasileira, nesse sentido a valorização e a memória de quem fomos permanece em cada rondoniense”, finalizou.

Texto e foto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO