Alan Queiroz demonstra preocupação com a saúde bucal em Rondônia

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) recebeu novos equipamentos. O material foi adquirido com recursos assegurados, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), no valor de R$ 120 mil. “Essas aquisições só foram possíveis, graças ao nosso deputado Cirone, que não mede esforços para colaborar continuamente com esta entidade”, disse a diretora Nalzira de Fátima.

A entidade foi contemplada com esteira, pará podium, gaiola, máquina de eletroterapia, bicicleta ergométrica, armário, impressora e máquina de laser terapia. A entrega oficial foi feita na última terça-feira (3), com a presença de Cirone Deiró, do presidente do Cernic, Ednilson Caleiro e do vereador Romeu Moreira, além de crianças e jovens atendidos pela entidade, acompanhados por familiares.

Segundo Ednilson, Cirone Deiró sempre foi parceiro do Cernic e seu apoio vem contribuindo não só para a manutenção do atendimento da entidade, mas também com a ampliação dos serviços oferecidos. “Desta vez estamos recebendo equipamentos para o setor de reabilitação, armários e impressoras, mas também estamos contando com o apoio do deputado Cirone, para nosso projeto de construção de mais três salas de aula”, disse o presidente, afirmando que o objetivo da entidade é o de zerar a fila de espera e dar atendimento a todos que ali chegam.

Após a entrega oficial do material, Cirone Deiró acompanhou os atendimentos realizados pela equipe de profissionais da entidade e se reuniu com a diretoria para ouvir novas reivindicações. Ele fez o compromisso de continuar trabalhando para ajudar a manter e para ampliar os serviços oferecidos. “Estou à disposição de vocês para buscar os recursos que precisarem”, afirmou.

Texto e foto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO