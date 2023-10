Alan Queiroz entrega caminhonete para o Centro Social Madre Mazzarello

Na terça-feira (17), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou uma caminhonete para o Centro Social Madre Mazzarello, fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil destinada por meio da Secretaria Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Essa aquisição tem como objetivo facilitar o transporte de funcionários, suprimentos, equipamentos ou auxiliar na realização de outras atividades relacionadas às operações e missão do Cesmazza, permitindo que eles continuem desempenhando seu papel fundamental na comunidade da zona leste de Porto Velho, oferecendo apoio e oportunidades para aqueles em situação de vulnerabilidade social e pessoal.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, o centro social é de extrema importância para os jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal e a aquisição auxiliará no desenvolvimento de atividades. “Devido à minha formação escolar salesiana, reconheço a significativa importância deste veículo para o Cesmazza, que desempenha um papel crucial no auxílio aos jovens em situações de carência social e individual. Esta aquisição é fruto do nosso empenho em atividades sociais e estamos comprometidos com as demandas da população”, enfatizou.

O Centro Social Madre Mazzarello, também conhecido como Cesmazza, dedica-se a oferecer uma variedade de serviços à comunidade local na zona leste da capital. Sua missão principal é proporcionar acolhimento e assistência a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal, bem como às suas famílias, seguindo os princípios da pedagogia salesiana. A instituição busca promover a cidadania ativa por meio de cursos de geração de renda, programas de capacitação profissional, apoio pedagógico, atividades artísticas e culturais.image.png

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO