Alan Queiroz incentiva investimento nas festividades do Réveillon em escala local

Com o objetivo de valorizar o potencial turístico e cultural dos municípios rondonienses, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), realizar uma parceria técnica com os municípios, para investir nas festividades do Réveillon em Rondônia.

De acordo com a indicação do deputado, o Governo de Rondônia está focado na melhoria da infraestrutura turística, oferecendo capacitação gratuita para profissionais e promovendo o estado no Brasil e em nações estratégicas da América Latina, Europa e Ásia. Em consequência, o legislador propõe que a Superintendência colha os frutos dessa colaboração entre o setor público e as empresas privadas ligadas ao turismo em Rondônia.

Segundo ele, essa proposta visa valorizar o potencial turístico e cultural no estado, destacando os esforços e investimentos realizados pelo Governo de Rondônia na promoção do turismo e no desenvolvimento da infraestrutura local. “O investimento no Réveillon em Rondônia é um passo crucial para contribuições o turismo local, celebrar nossa cultura e gerar prosperidade econômica, enquanto damos as boas-vindas ao ano novo com grandeza e excitação”, disse.

É importante destacar que o apoio do Governo de Rondônia na realização do evento em parceria com os municípios gera impactos diretos, que incluem os gastos de organização, dos patrocinadores e dos turistas.

Os impactos indiretos abrangem toda a atividade econômica gerada na cadeia produtiva do evento, fortalecendo a economia local.

Texto: Ian Machado

Fonte: Assembleia Legislativa de RO