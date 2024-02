Alan Queiroz indica a criação de programa para melhorar o tráfego nas estradas vicinais

Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade das vias rurais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a necessidade de criar e entregar uma Patrulha Mecânica Regional para a manutenção das estradas rurais do estado.

A iniciativa de estabelecer o programa busca fornecer equipamentos, operadores e todos os recursos essenciais para aprimorar as vias municipais rurais. Isso visa favorecer o escoamento da produção, assegurar o acesso a distritos, assentamentos e escolas rurais, além de reforçar a segurança no transporte escolar.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, essa é uma iniciativa essencial para aprimorar as vias rurais em Rondônia. “Com a indicação ao Governo de Rondônia, por meio do DER, destaco a necessidade crucial da Patrulha Mecânica Regional. Essa iniciativa visa potencializar nosso desenvolvimento rural, assegurar o acesso a comunidades e fortalecer a segurança no transporte escolar, promovendo um futuro mais sólido para nosso estado”, disse.

Além disso, a proposta parlamentar argumenta a favor de que o DER estabeleça convênios com os municípios para viabilizar a Patrulha Mecânica Regional, visando auxiliar as prefeituras na manutenção e recuperação das estradas vicinais.

O que é a Patrulha Mecânica Regional e quais são os municípios indicados?

Baseado na iniciativa do Governo de Goiás, o programa Patrulhas Mecânicas Regionais visa fornecer equipamentos e revitalizar as estradas vicinais. No âmbito desse programa, acordos serão estabelecidos entre o governo e os municípios para realizar serviços de manutenção e aprimoramento em estradas rurais não pavimentadas, conforme indicado pelas prefeituras parceiras.

Os municípios indicados incluem Ariquemes, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre do Parecis, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D’Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe D’Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixerópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena, além da RO-420 (Linha D), popularmente conhecida como rodovia Ana Lúcia Dermani de Aguiar.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação DER

Fonte: Assembleia Legislativa de RO