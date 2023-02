Alan Queiroz inicia mandato com novo desafio

Deputado estadual pelo segundo mandato consecutivo, Alan Queiroz (Podemos), tomou posse na última quarta-feira (1º) e, durante o discurso fez uma reflexão sobre o novo desafio. “Hoje inicia uma nova jornada, meu segundo mandato com o desafio de superar a mim mesmo, com a força de quem venceu uma eleição apertada e difícil. Com muita determinação, permissão de Deus, somada a experiência de vida e esses 22 anos de vida pública, acredito que a Casa do povo é a casa do diálogo e do equilíbrio. Onde devemos agir com foco na construção do consenso e na governabilidade. Sem radicalismos e sempre visando interesses da nossa população. Foi assim que pautei sempre minha vida e minha atuação, mantendo aberta a comunicação com o executivo e judiciário. E, sempre tivemos, com nosso governador e equipe, um tratamento cortês, respeitoso e democrático”, afirmou.

Ele também agradeceu a todos que contribuíram durante sua campanha, em um momento em que sua saúde estava fragilizada. “Minha gratidão a Deus, primeiro pela vida. Quero agradecer imensamente a minha família, que se não fosse por eles, não teria dado continuidade a nossa campanha. E a nossa família, não só a de sangue, mas a que acompanha há mais de 20 anos na vida pública que me disseram que a gente não poderia parar. A minha equipe que foi minhas pernas e minha voz onde não pude chegar”, finalizou.

Texto: Secom ALERO

Foto: Thyago Lorentz ALERO