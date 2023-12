Alan Queiroz pede melhorias na RO-257 para impulsionar desenvolvimento de Ariquemes e Machadinho

Com o objetivo de atender as demandas populacionais e investir no fortalecimento da infraestrutura rural, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) requisitou ao governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), que realize análises técnicas e econômicas visando impulsionar a renovação do pavimento, além de aprimorar a sinalização viária horizontal e vertical da rodovia RO-257, conectando os municípios de Ariquemes e Machadinho D’Oeste.

O presente requerimento é de suma importância, pois o aprimoramento da infraestrutura no campo auxiliará os movimentos de mercadorias, deslocamento de pessoas e escoamento da produção agrícola, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, a promoção dessas análises técnicas e econômicas demonstra um compromisso efetivo com as necessidades da comunidade, priorizando o fortalecimento econômico e social da região. “Buscamos impulsionar o movimento de mercadorias, facilitar o deslocamento de pessoas e otimizar o escoamento da produção agrícola na região, promovendo assim o crescimento econômico e a qualidade de vida, por meio da melhoria da infraestrutura rural na RO-257”, disse o parlamentar.

Por fim, a promoção da requalificação asfáltica e das sinalizações viárias reforçam o compromisso do deputado em atender as demandas populacionais e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado.

Texto: Ian Machado | Assessoria parlamentar

Foto: DER I Valdecy Santos

Fonte: Assembleia Legislativa de RO