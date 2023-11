Alan Queiroz pede suporte da Seagri para produtores de peixe em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, na quarta-feira (29), sessão solene para Outorga de Voto de Louvor aos nove pesquisadores e profissionais vencedores do Prêmio Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero) – Edição 2023, de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia “Prof. Dr. Abnael Machado de Lima”. A homenagem de reconhecimento aos relevantes serviços prestados foi uma propositura da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) por meio dos Requerimentos 641/2023 e 642/2023.

Segundo a parlamentar, o momento foi muito especial, por dar reconhecimento às pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento de uma ciência e tecnologia muito ativa e importante. “Pessoas que estão aqui, pensam e fazem com que isso aconteça. Desta forma, podemos mostrar que temos grandes pesquisadores e, assim, poderemos melhorar e crescer como sociedade. Sabemos que só através de estudos e de pesquisas, que a gente pode estar evoluindo. Agradeço a oportunidade e por entregar essa homenagem”, disse Ieda Chaves.

Criado na gestão do governador Marcos Rocha (União Brasil), o Prêmio Fapero procura incentivar, motivar, reconhecer e valorizar o pesquisador científico no estado, que tanto produz e tão pouco é conhecido pela sociedade de forma geral. “Hoje nós temos alguns bons profissionais nesse segmento, professores, doutores, que em cima de bancadas ou de muito estudo, conseguem desenvolver ganhos que a sociedade quase não percebe, mas que estão aí no dia a dia de todos”, comentou o presidente da Fapero, Paulo Renato Haddad.

Já o professor doutor José Juliano Cedaro, reitor em exercício da Universidade Federal de Rondônia (Unir), expressou que o evento é considerado “essencial”, porque é algo que é necessário fazer. “É reconhecer aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que entrega para a sociedade. A gente precisa também, além de ser bem remunerado, ser reconhecido socialmente por aquilo que é feito, e feito com muito amor e dedicação”, comentou ele, ao lembrar que a Fapero tem um papel fundamental no desenvolvimento do país.

A Dra. Deusilene Vieira, pesquisadora em Saúde Pública e representante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz RO), parabenizou a Fapero pela criação do prêmio e por sempre estar valorizando os pesquisadores, que “vestem a camisa do estado com o objetivo de desenvolver ciência em uma região tão afastada de grandes centros. E, contribuindo significativamente para novas informações, novas tecnologias e principalmente para a formação de recursos humanos”.

Enquanto isso, o representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), professor Olakson Pinto Pedrosa, destacou que ele é um “produto” de que vale a pena investir na educação, ao narrar sua trajetória acadêmica e parabenizou os homenageados. “Que esse aqui seja o primeiro ainda de muitos eventos que reconhecem, na ciência, na educação, na pesquisa, na extensão, uma forma de levar até a nossa comunidade que realmente necessita aquilo que nós podemos dar de melhor quanto a instituição de ensino. Esse é o caminho que não tem volta, esse é o único caminho que tem”.

Para Clébio Billiany de Mattos, diretor Administrativo e Financeiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO), destacou que “a criação do Prêmio é uma forma ainda pequena, de valorizar aqueles que pesquisam e tentam, de certa forma, contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas”. Ele encerrou a sua fala lembrando que todos os homenageados são “pessoas que atuam em uma sociedade cada vez mais pensante, pujante”.

Homenageados

Ao todo, nove profissionais/pesquisadores foram contemplados com a moção de aplausos, sendo eles: Leonardo de Azevedo Calderon (Pesquisador Inovador da Fiocruz RO – PI – 1º Lugar), Marco Polo Moreno de Souza (Pesquisador Inovador da Unir – PI – 2º Lugar), Elvino Ferreira (Pesquisador Inovador da Unir – PI – 3º Lugar), Debora Francielly de Oliveira (Pesquisador Inovador da Unir – PI – 4º Lugar), José Gadelha da Silva Junior (Profissional de Comunicação da Fiocruz RO – PC- 1º Lugar), Andreimar Martins Soares (Pesquisador Destaque da Fiocruz – PD – 1º Lugar), Carolina Rodrigues da Costa Doria (Pesquisador Destaque da Unir – PD – 2º Lugar), Leno Francisco Danner (Pesquisador Destaque da Unir – PD – 3º Lugar) e Nara Luísa Reis de Andrade (Pesquisador Destaque da Unir – PD – 4º Lugar).

In Memorian

O Prêmio Fapero recebe o nome de “Prof. Dr. Abnael Machado de Lima” (in memoriam). Por conta disso, a Ieda Chaves fez questão de exteriorizar todo apreço, respeito e honra da sociedade civil em relação a sua notável atuação em vida como professor, escritor e memorialista que exerceu com exímia dedicação. Ele faleceu no dia 05 de julho de 2019 e a homenagem foi entregue ao seu filho, Abnael Carvalho de Lima

“A concessão de Voto de Louvor não é apenas um reconhecimento formal de sua dedicação e realizações, mas também um meio de honrar seu destaque em áreas de vital importância, como a educação e cultura”, finalizou a deputada estadual responsável pela homenagem.

Texto: Etiene Gonçalves I Assessoria parlamentar

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO