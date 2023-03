Alan Queiroz preside sessão solene de entrega de medalhas de Mérito Legislativo, Cidadão Honorário e título de Honra ao Mérito

A Assembleia Legislativa de Rondônia viveu um momento especial nesta quinta-feira (16), quando o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), presidiu uma sessão solene para entrega de medalhas do Mérito Legislativo, Cidadão Honorário e títulos de Honra ao Mérito para diversas pessoas que contribuíram com seus relevantes serviços à população rondoniense.

“É um prazer imenso receber a todos nesta solenidade que vai homenagear pessoas tão importantes para nosso estado. Suas atuações em prol da comunidade e pelos relevantes serviços prestados serão reconhecidos neste momento. São pessoas que contribuíram para nossa história e desenvolvimento de Rondônia”, destacou Alan Queiroz.

Quem compôs a mesa junto com o parlamentar foi Héverton Aguiar (promotor de Justiça do Ministério Público Estadual – MP/RO), Gilberto Barbosa (desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO), Ronaldo Cabrera (bispo-geral da 4ª região da Igreja Wesleyana), Marcos Cleiton Freire Lopes (coronel da Polícia Militar de Rondônia), além dos homenageados Aparecido Bispo Maria, Luís Cláudio Carratte (presbítero da Igreja Wesleyana) e Eliton Alves Aguiar (presidente da Loja Augusta Cruz da Perfeição Maçônica União e Perseverança nº 947).

Quem fez uma oração de boas-vindas foi Valdemar Pires Marinho, reverendo vice-presidente da Igreja Metodista Wesleyana da Avenida Calama.

“Sou do Rio Grande do Sul, mas toda a vez que ouço o hino de Rondônia, fico emocionado. É uma letra e uma música muito bonita. Um grande estado é construído com muitas mãos. As sagradas escrituras falam sobre gratidão, que é muito importante, além do reconhecimento. Tenho aprendido com meu Senhor que são coisas essenciais. Toda a homenagem é bem-vinda”, observou Ronaldo Cabrera.

Para o desembargador do TJRO, Gilberto Barbosa “é um dia histórico e ímpar de reconhecimento do trabalho de mais de 100 anos da loja-mãe maçônica de Rondônia. Uma loja que há tanto tempo trabalha por igualdade e liberdade. Não há local mais adequado para falar disso que a Casa do Povo, local de democracia. Me sinto honrado e não poderia deixar de participar dessa homenagem, ainda mais como obreiro dessa loja”. E completou: “Que o grande arquiteto do Universo traga mais luzes a nós e que o nobre deputado tenha uma grande trajetória nessa nova legislatura, ainda mais para vossa excelência, que teve uma dupla vitória. Uma dada pelas urnas, com sua reeleição, e outra por Deus, que lhe deu a oportunidade de sobreviver a um grave acidente”

Já o promotor de Justiça do MP/RO, Héverton Aguiar, demonstrou gratidão a Alan Queiroz pelo convite e pelas homenagens à maçonaria de Rondônia.

“Alan tem se notabilizado não só apenas com o trabalho pela comunidade, mas com a humidade por reconhecer a atuação das pessoas na sociedade. Especialmente os membros da nossa querida ordem, que há 105 anos vem prestando serviços relevantes à sociedade rondoniense. Também destaco a atuação da entidade Luz do Alvorecer, que há três anos está sob responsabilidade do querido amigo e irmão de ordem, desembargador Gilberto Barbosa”.

Para o coronel PM Marcos Cleiton Freire Barbosa, o trabalho de 25 anos na corporação é que o levou a receber uma homenagem tão importante.

“Só cheguei aqui por conta de tantos policiais abnegados. Eu estou sendo homenageado por conta deles. Cada um deles trabalha muito pela população rondoniense. Sou muito grato a Deus por tudo o que tem feito na minha vida. E que cada um de nós, possa continuar fazendo o bem para toda a população. Agradeço a cada policial e cada vida que salvamos. Sou muito grato, deputado”, comentou ele.

Alan Queiroz fez todas as entregas das comendas especiais que reconhecem a atuação pelo bem da comunidade e os relevantes serviços prestados pelos rondonienses.

Texto e foto: Assessoria parlamentar