Alan Queiroz preside sessão solene de outorga de Título Honorífico ao Pastor Sebastião Valadares e à Pastora Milsolange Valadares

Requerida e presidida pelo deputado Alan Queiroz (Podemos), a sessão solene realizada na tarde da última sexta-feira, (01/09), no Plenário da Assembleia Legislativa, homenageou os dirigentes da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Pastor Sebastião Valadares Neto e à Pastora Milsolange Pires Luz Valadares, momento em que entregou a outorga de Título Honorífico de Cidadão Honorário ao Pastor Sebastião Valadares Neto e à Pastora Milsolange Pires Luz Valadares e, ainda, o Voto de Louvor à Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira – Templo Central de Porto Velho, pelos importantes trabalhos desenvolvidos no Estado de Rondônia.

A mesa de homenagens foi composta pelo deputado Alan Queiroz, os homenageados Pastor Sebastião Valadares Neto e à Pastora Milsolange Pires Luz Valadares, Juiz Arbitral Francisco Leandro, Pastor Bruno Luciano do Couto e a secretária adjunta da Sejucel Suelen Feitosa Gomes.

O homenageado Pastor Sebastião Valadares iniciou a sessão com oração e agradecimentos a todos as pessoas ali presentes, às que não puderam se fazer presente e a todos os deputados estaduais. Em sequência dada a palavra ao deputado Alan Queiroz, agradeceu a oportunidade de poder homenagear os pastores em vida. “É muito importante você ter a condição de homenagear as pessoas em vida, não menos importante também reconhecendo as pessoas do passado que já fizeram tanto mas não puderam ter oportunidade de ser homenageado e receber, em mãos, em vida, as homenagens e graças a Deus hoje temos aqui duas pessoas maravilhosas que fazem um bem enorme para o nosso estado, para as pessoas, para as famílias, e poder estar aqui em vida presenciando aqui seus pastores presbíteros, enfim todas as pessoas que compõem a igreja, os amigos, familiares, é motivo de muita satisfação essa tarde aqui recebê-los todos no Parlamento Estadual”, finalizou.

Em continuidade, o parlamentar disse se sentir feliz pela oportunidade de reconhecer o trabalho de pessoas que tanto trabalham em prol de suas comunidades evangélicas e da sociedade como um todo a frente da administração de suas igrejas ao pregar a palavra e as ações de Deus.

Posterior à palavra, Alan Queiroz, fez a entrega da outorga de Título Honorífico de Cidadão Honorário ao Pastor Sebastião Valadares Neto e à Pastora Milsolange Pires Luz Valadares e, ainda, o voto de louvor à Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira – Templo Central de Porto Velho.

Em retribuição, Pastora Milsolange Pires Luz Valadares, se diz muito feliz com esse título, pois há muito já se sentia rondoniense e essa honraria vem para abrilhantar a sua paixão e amor pelo Estado de Rondônia.

Pastor Valadares

O homenageado Pastor Valadares, disse que “Hoje eu não vou pregar, porque vocês ouvem a pregação do evangelho todos os dias. Hoje eu quero falar da minha alegria de estar aqui na Assembleia Legislativa de Rondônia, sendo honrado pelo deputado Alan Queiroz e todos os demais deputados, a minha gratidão de coração, e dizer que, para mim, é uma alegria sem explicação, porque a gente trabalha para Deus, a gente nunca espera recompensa aqui, a nossa recompensa está lá. Mas é muito bom ser reconhecido e hoje me tornar realmente o cidadão rondoniense.

Pastor Sebastião Valadares Neto

O homenageado nasceu em 12/08/63 na cidade de Santo Agostinho/ES, filho de Agripino Valadares Vieira e Maria da Conceição; casado com Milsolange Pires luz Valadares; pai de Soyane Pires luz Valadares, em memória, e Caio Vinícius Pires luz Valadares; chegou em Rondônia em 1975 para morar em Colorado do Oeste, em 1984 quando residia em Cacoal foi transferido para ji-paraná em razão do seu trabalho na empresa de transporte Eucatur; é pastor evangélico presidente da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira em Porto Velho; e desde 2012 é presidente da convenção Estadual das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em Rondônia. Em 2014 foi eleito segundo suplente do senador Acir Gugacz, em 2016 assumiu a cadeira no senado federal por quatro meses, sendo o primeiro senador cristão evangélico do Estado de Rondônia. É o primeiro suplente do senador Jaime Bagatolli; formado em Teologia e com experiência na área de comunicação esteve à frente juntamente com sua esposa MilSolange do programa “Deus fala comigo” transmitido pela RedeTV nos anos de 2012 a 2018. É responsável pelo projeto social DORCAS mãos abençoadas feito anualmente pela igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira juntamente de sua esposa e idealiza o projeto chamado “Ministério Casados e Abençoados”, nas igrejas filiais dos bairros em Porto Velho onde casais são atendidos através de palestras voltadas para o cuidado da família.

Pastora Milsolange Pires Luz Valadares

Milsolange nasceu no dia 25 de junho de 1961, na cidade de Ecoporanga/ES. É filha de Nicodemos Pires Luz e Obedes Horácio da luz. Chegou em Rondônia na década de 80, em 86 casou-se com o pastor Sebastião Valadares na cidade de Jaru, é mãe de Soyane Pires luz Valadares, em memória, e Caio Vinícius Pires luz Valadares; é professora de história graduada pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Milsolange é a 17ª pastora consagrada pela convenção evangélica das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Brasil – CONEMAD, e atualmente é a quinta vice-presidente da Cid Nacional. Apresentou juntamente com o pastor Valadares durante 6 anos o programa “Deus fala comigo” pela emissora Rede TV; ao lado de seu esposo promove anualmente ações sociais como projeto DORCAS, onde o cuidado aos mais necessitados é o objetivo principal da ação. São realizados atendimentos voltados para as áreas de saúde, beleza, recreação, emissão de documentos através de parcerias e afins.

Geralmente essas ações ocorrem em regiões mais desassistidas na capital a referida pastora ainda realiza festival de talentos, feira gastronômica, Sabores do Brasil, promovendo o evangelismo momento cultural e a comunhão com participação de toda a igreja de Porto Velho. Esse evento está em sua 3ª Edição; desenvolve também o trabalho junto aos casais chamado “Ministério Casados e Abençoados” cujo propósito é auxiliar as famílias a lidar com situações adversas em especial no casamento, essa ação é realizada por meio de palestras e estudos e os encontros costumam ser abertos para outros Ministérios e até para casais que não professam nenhuma religião; atualmente a pastora é Presidente da Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Rondônia “asibe” e noroeste de Mato-Grosso, ademais preside ainda asibe Porto Velho cargo que exerce Desde o ano de 2012.

Assembleia de Deus – Ministério de Madureira

A origem da Assembleia de Deus – Ministério de Madureira se confunde com a própria origem das Assembleias de Deus no Brasil, haja vista, a participação fundamental de Paulo Leivas Macalão, na fixação do trabalho na capital do país, quando por meio das informações trazidas por Heráclito Menezes, que transferido do Pará para o Rio de Janeiro, foi congregar na “Igreja do Orfanato”, na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, RJ, que funcionava na casa da família Brito, relatou para aquela pequena congregação, onde Paulo Leivas Macalão era recém convertido, do grande avivamento pentecostal que inflamava a cidade de Belém no Pará, ensejando através do mesmo, uma carta solicitando ao missionário Gunnar Vingren o estabelecimento da Assembleia de Deus no então Distrito Federal em 1924, sendo o próprio Paulo Leivas Macalão, o segundo membro batizado por Vingren e o primeiro secretário da recém fundada Igreja.

Por orientação do missionário Gunnar Vingren, Paulo Leivas Macalão inicia a evangelização dos subúrbios da Central do Brasil logo no inicio de sua fé, começando por Realengo, Bangu, Santa Cruz, etc, sendo que em Madureira, no salão da Rua João Vicente, 7, o trabalho veio a estabelecer-se como sede dado ao seu vertiginoso crescimento, tendo sido fundado em 15 de novembro de 1929.

Em 1930, aproveitando a presença do grande líder pentecostal da Suécia, missionário Lewi Petrus, e sentindo convicção da chamada de Deus ao jovem Paulo Leivas Macalão, o missionário Gunnar Vingren o separa para o pastorado em 17 de agosto, dando maior impulso a seu trabalho evangelístico, tendo o mesmo a alegria e privilégio de inaugurar em Bangu a 1 de janeiro de 1933 o primeiro Templo próprio das Assembleias de Deus no Distrito Federal, Sudeste e Sul do país, incrementando a evangelização em vários Municípios do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e posteriormente no Distrito Federal, onde a hegemonia e predominância do Ministério de Madureira, é fato notório e espantoso, tendo dentro desta sua visão missionária, enviado os primeiros pregadores pentecostais para o Sul Fluminense, começando o trabalho das Assembleias de Deus nesta região do Estado em Resende, Piraí , Barra do Piraí, estendendo-se posteriormente a Barra Mansa e Volta Redonda, onde o crescimento foi tão extraordinário que a Igreja neste Município tornu-se a sede regional do Ministério de Madureira no Sul Fluminense.

Dentro deste contexto de fé e dinamismo, um novo projeto nasce no coração de Paulo Leivas Macalão: construir em Madureira, um grande templo para a glória de Deus, para sediar o trabalho que se espalhava por todo o país; sendo a primeiro de maio de 1953 concretizado este alvo, com a inauguração do belíssimo templo da Assembleia de Deus em Madureira, primeira Catedral das Assembleias de Deus na América Latina, ímpar em sua beleza de estilo gótico e linhas suaves que em tudo exalta o glorioso Nome de Jesus. Com igrejas espalhadas em todo território nacional, mantendo um vinculo fraterno e peculiar de unidade entre si, o pastor Paulo Macalão funda, em 1958, a Convenção Nacional de Madureira, para assegurar a unidade do trabalho, devido a fragmentação que ocorria em outros ministérios, tornando com este ato o ministério de Madureira ainda mais unido e coeso, organizando convenções regionais nos estados e regiões do país.

Com a fundação da Convenção Nacional de Madureira, o patriarca, cercado de seus mais fiéis colaboradores, cria o instrumento que asseguraria a estabilidade da Igreja, que antes sofria com os reveses causados por homens “amantes de si mesmos”, que se rebelavam e dividiam a Igreja, criando o famoso Estatuto Padrão, para todas as Igrejas Filiadas a Madureira, garantindo a comunhão perpétua fraternal, espiritual, doutrinária e patrimonial, fazendo do Ministério de Madureira o maior Ministério Evangélico Pentecostal coeso do planeta.

Nos principais acontecimentos das Assembleias de Deus no Brasil, o Ministério Madureira sempre esteve na vanguarda, dado ao grande prestígio e consideração a Paulo Leivas Macalão, como expoente da fé pentecostal no Brasil. Sendo por isto mesmo escolhido para presidir o comitê nacional da Oitava Conferência Mundial Pentecostal, mobilizando milhares de crentes que superlotaram o maior estádio esportivo do mundo em seu encerramento, o Maracanã – RJ; passando a fazer parte permanente do comitê da aludida Conferência, sendo seu exemplo seguido pelas lideranças por ele formadas mantendo a tradição de comparecer as Conferências Mundiais com grandes representações da Assembléia de Deus – Ministério de Madureira.

Mesmo entre os crentes e obreiros de outros ministérios e até outras denominações o nome de Paulo Leivas Macalão, patriarca das Assembleias de Deus no Brasil e fundador do Ministério de Madureira é sempre lembrado com respeito e carinho, não só pelos 52 anos de pastorado, mas, principalmente pelos hinos de sua autoria, cerca de 50%, do maior hinário pentecostal do país, a Harpa Cristã, utilizada pelos milhões de crentes no Brasil, patrimônio histórico do Ministério de Madureira, que atualmente é detentor da patente do nome: “Assembleia de Deus”.

