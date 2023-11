Alan Queiroz propõe estudos para a construção de um refeitório na escola Luiz Perseghini, em Candeias do Jamari

O refeitório é um ambiente de suma importância para a comunidade escolar, onde os estudantes e funcionários podem realizar refeições de maneira adequada, promovendo hábitos alimentares saudáveis. Além de contribuir para a socialização no local, impulsionando habilidades de cooperação e companheirismo.

Em 2024, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Perseghini, localizada no município de Candeias do Jamari, ofertará ensino integral. Diante disso, foi solicitado, entre diversos pedidos, a construção de um refeitório para contemplar o aluno com uma boa alimentação. Com a finalidade de assegurar a construção, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou a realização de estudos técnicos que incluem a edificação no projeto da escola.

O parlamentar ressalta o empenho no progresso educacional de Rondônia e frisou a busca por soluções para aprimorar a escola Luiz Perseghini. De acordo com o deputado Alan Queiroz, a solicitação reafirma o seu compromisso para garantir a construção do refeitório.

“Esse pedido de estudos técnicos confirma o meu compromisso com o desenvolvimento educacional e o bem-estar da comunidade escolar. Avançamos juntos para um futuro de oportunidades e qualidade na educação. Em 2024, com a promessa de ensino integral, destaco minha iniciativa para garantir a construção de um refeitório, priorizando a nutrição dos alunos”, disse.

Vale ressaltar que a escola possui a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com 5, mas precisa oferecer uma estrutura adequada para as refeições, influenciando positivamente no desempenho acadêmico, garantindo que os alunos estejam bem alimentados e prontos para absorver o conhecimento durante as aulas. Portanto, um refeitório bem planejado torna-se um elemento essencial para o bem-estar e o ambiente educacional.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: Consed

Fonte: Assembleia Legislativa de RO