Alan Queiroz propõe implementação de ações para prevenção e controle do diabetes nas escolas de Rondônia

Diabetes é uma das doenças mais mortais no Brasil, sendo o quinto país com mais incidências no mundo. É uma condição persistente e incurável que demanda medidas preventivas, afetando não apenas adultos, mas também crianças e adolescentes, muitos dos quais estão matriculados nas escolas de Rondônia.

Com a finalidade de prevenir e detectar a doença, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) propôs um projeto de lei para implementar ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede de ensino público e privado no estado.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, priorizar a saúde das crianças e adolescentes, com medidas eficazes de prevenção e tratamento do diabetes, é fundamental para a melhoria na qualidade de vida da sociedade. “Necessitamos investir em iniciativas que visam à prevenção e ao tratamento do diabetes em crianças e adolescentes, assegurando um futuro saudável e promissor para nossa juventude”, finalizou.

Essa proposta ainda tem como objetivo identificar antecipadamente os fatores de risco que predispõem crianças e adolescentes à doença; promover pesquisas voltadas para as particularidades do surgimento do diabetes na infância e adolescência, abordando métodos de prevenção, controle e tratamento; realizar campanhas educativas sobre os principais sintomas, seus impactos físicos e psicossociais no desenvolvimento infantojuvenil; incentivar hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física; e combater a discriminação contra crianças e adolescentes com diabetes.

